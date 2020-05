Epcc Live, ospiti Fabio Rovazzi e Stefano Boeri

Nuovo appuntamento con EPCC LIVE, martedì 12 maggio alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibile on demand), con Alessandro Cattelan.

Dopo quasi due mesi di lockdown, ora che le limitazioni sono diventate meno rigide, uscire di casa diventa quasi un momento emozionante. Cosa si prova a riconquistare pian piano le strade delle nostre città? In queste settimane, Fabio Rovazzi non è quasi mai uscito dal suo appartamento. È stato protagonista di interviste e chiacchierate insieme a numerosi ospiti e amici del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica, distinguendosi per la sua grande creatività in più ambiti, ma sempre da casa sua. Ora EPCC LIVE lo seguirà in diretta in una delle sue prime uscite: all’inizio si collegherà con Alessandro da casa, quindi uscirà per raggiungerlo in studio. Il viaggio dalla sua abitazione al Teatro di Via Belli, studio di EPCC LIVE, sarà documentato in puntata live via Zoom e, durante il tragitto, racconterà lo stato d’animo nel tornare per le strade di Milano. In studio sarà poi intervistato da Cattelan.

A seguire, l’architetto e urbanista Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano. Grazie a lui, sempre attento al rapporto tra città e natura, sarà l’occasione per discutere, nella cifra stilistica di EPCC, di come potrebbero cambiare le città nel futuro. Boeri, che nella sua produzione di visioni urbane e architetture dell'interior e product design mantiene il focus sulle implicazioni geopolitiche ed ambientali dei fenomeni contemporanei, disegnerà live gli elementi delle nostre città, immaginando come potrebbero essere nei prossimi anni. L’ambiente sarà al centro di questa puntata: il “pubblico” in collegamento di questa settimana, infatti, sarà composto da ragazzi di Fridays For Future Italia, la rappresentanza italiana del movimento globale nato da Greta Thunberg che da mesi, insieme ai loro “colleghi” di tutto il mondo, manifestano e chiedono provvedimenti per prevenire riscaldamento globale e cambiamento climatico.

L’appuntamento con EPCC LIVE di martedì 12 maggio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC - sarà speciale anche perché arriva il giorno dopo il 40esimo compleanno di Alessandro Cattelan, che ricorre lunedì 11: dal monologo iniziale ad alcune gag, diversi momenti della puntata trarranno spunto da questa ricorrenza importante per il padrone di casa, il tutto in pieno stile EPCC. Infine, sui profili Instagram di EPCC LIVE si potrà continuare a votare qual è la frase di cui si è abusato durante questo periodo di isolamento che non si vuole sentire mai più.