EPCC, “Ce la faremo”: Alessandro Cattelan canta le cose della quarante

Nella quinta puntata abbiamo condiviso momenti emozionanti in un mix calibrato di intrattenimento fatto di musica, sport, amore in puro stile EPCC. E come sempre non mancano le riflessioni, nelle ultime settimane, le foto del pane fatto in casa hanno riempito i nostri profili social, ma forse hanno anche annoiato i nostri followers. Le canzoni sui balconi sono diventate un fenomeno virale per molti, ma forse non per i nostri vicini di casa.



Alessandro Cattelan ha voluto farsi portavoce di chi non ne può più di frasi fatte e di gesti compiuti solo perché “vanno di moda”, tra improbabili challange e le videochiamate, cantando il singolo inedito “Ce la faremo”, musicato dagli Street Clerks: «Se c'è una cosa che temo di più degli assembramenti son le persone che li chiamano assemblamenti, e quelli così orgogliosi manco fossero la NASA per un'altra foto del pane fatto in casa».