Scopri quanto conosci Ilaria D’amico, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

Il volto di Sky Sport, in occasione del decimo anniversario della conquista del Triplete a Madrid da parte dell’Inter, sarà ospite di Alessandro Cattelan martedì alle 21.15 su Sky Uno

La conduttrice degli studi pre e post partita della Champions League su Sky sarà fra gli ospiti della settima puntata di EPCC LIVE, in diretta dal teatro di Via Belli a Milano.

Alessandro Cattelan è un fan sfegatato dell’Inter, così quale migliore occasione dell’anniversario della vittoria nerazzurra a Madrid, con la conquista del Triplete, per invitare la D’amico? (VIDEO) La conduttrice romana non solo parteciperà all’intervista di Cattelan, ma sfiderà il padrone di casa al “gioco dei 3x3”, insieme a nove calciatori protagonisti della vittoria di allora: Esteban Cambiasso, Cristian Chivu, Iván Córdoba, Samuel Eto'o, Marco Materazzi, Diego Milito, Paolo Orlandoni, Dejan Stanković e Javier Zanetti.

LE ANTICIPAZIONI

Dopo avere seguito per un periodo la cronaca italiana e internazionale (intervistando persino l'allora presidente della Libia Muʿammar Gheddafi nel bel mezzo del deserto nordafricano), Ilaria D’Amico si specializza nel settore sportivo, strizzando l’occhio al calcio. Dopo una lunga gavetta, entra nella rosa dei conduttori di Sky Italia dove è al timone prima di Sky Calcio Show e - dal 2018 - di Champions League su Sky Sport. Il suo esordio fra tv e pallone risale al 1997, quando Renzo Arbore la sceglie per partecipare al programma tv La giostra del goal.

Vincitrice nel 2009 del titolo di Giornalista sportivo dell’anno, non esiste solo il calcio per Ilaria D’amico: la star conta una fugace apparizione sul grande schermo e, al cinema, presta la voce al personaggio di Saphira nel film fantasy Eragon (2006) di Stefen Fangmeier, ispirato all’omonimo romanzo di Christopher Paolini. È anche autrice di un romanzo.

