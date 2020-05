Scopri quanto conosci Fabio Rovazzi, ospite a EPCC. QUIZ

Una partecipazione speciale quella di Fabio Rovazzi a EPCC LIVE: il cantante milanese durante il lockdown è uscito poche volte di casa, continuando a lavorare dalla sua abitazione. Ora che l’Italia entra nella Fase 2, Rovazzi si collegherà via Zoom con Alessandro Cattelan per portare il pubblico con sé attraverso il tragitto da casa al Teatro di Via Belli, studio di EPCC LIVE, raccontando in diretta le emozioni e le sensazioni scaturite dalla passeggiata in città dopo tanto tempo recluso.

EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

LE ANTICIPAZIONI

Fabio Rovazzi, youtuber, cantante e artista cresciuto nel quartiere milanese di Lambrate, sale agli onori della musica nel 2016, quando pubblicato il suo primo singolo: “Andiamo a comandare” diventa presto un tormentone, certificato cinque volte disco di platino. Al primo singolo seguono altre hit di successo, da “Tutto molto interessante” a “Senza pensieri”, spesso realizzate in collaborazione con talenti consacrati della musica italiana.

Con qualche apparizione in film per il piccolo e grande schermo, Rovazzi - classe 1994 - si rivelato un artista poliedrico, dimostrando di sapersela cavare anche nei panni di presentatore, conducendo nel 2018 Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo.

Molto attivo sui social network, il profilo Instagram di Rovazzi conta oltre un milione e mezzo di follower: proprio attraverso i social, l’amico Fedez lo ha coinvolto qualche tempo fa in un esilarante scherzo, condividendo online il suo numero di telefono personale e chiedendo ai follower di inondarlo di strani messaggi.

Fabio Rovazzi sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan, martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand. La sesta puntata del late night show corrisponde al 40esimo compleanno del conduttore, che festeggerà insieme agli ospiti e al pubblico.

