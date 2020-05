Da 5 Bloods, data d’uscita del nuovo film di Spike Lee

Da 5 Bloods, la trama

La storia narrata in “Da 5 Bloods” di Spike Lee ruota intorno a quattro veterani afroamericani. I loro nomi sono Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.).

Decidono di far ritorno in Vietnam, così da cercare ciò che è rimasto del loro capogruppo, interpretato da Chadwick Boseman. Al tempo stesso è loro intenzione riuscire a mettere le mani su un tesoro sepolto. A riunire tutti è stato il figlio di Paul (Jonathan Majors). I quattro si ritroveranno a fare i conti con le conseguenze inevitabili di una guerra immorale come quella del Vietnam. Si cimenteranno in situazioni rischiose, fronteggiando la natura e soprattutto l’uomo, in una terra violata e che, al tempo stesso, ha lasciato in loro profonde ferite.