Festival di Venezia 2020, tutte le novità della Mostra del Cinema

La prossima edizione della Mostra del Cinema, in programma dal 2 al 12 settembre, prevede alcune novità, rese necessarie a seguito dei protocolli sanitari imposti dall'emergenza Covid-19. A comunicarlo la stessa Biennale di Venezia

Film della selezione ufficiale ridotti

La Mostra del Cinema di Venezia 2020 si svolgerà in totale sicurezza. A confermarlo, ancora una volta la stessa Biennale di Venezia, che ha annunciato alcune novità importanti, prima fra tutte quello della riduzione dei film della selezione ufficiale, anche se in misura contenuta. Il programma prevede infatti la conferma delle sezioni competitive Venezia 77 e Orizzonti, che si terranno secondo le modalità e le dimensioni consuete, allo stesso modo della sezione Fuori Concorso, come pure Biennale College Cinema.