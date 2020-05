Coronavirus, i festival del cinema si reinventano tra reale e virtuale

Gli appuntamenti più attesi, da Venezia a Toronto

La Mostra internazionale del cinema di Venezia, in calendario dal 2 al 12 settembre, ha conferma l’edizione al Lido, affiancata da una parte online. Toronto (10-20 settembre) prenderà invece la via maestra del web con film come The French Dispatch di Wes Anderson in première mondiale. Telluride (3 - 7 settembre) ha appena confermato l’edizione fisica, con un giorno in più per diluire le proiezioni. Oltre oceano, anche il New York Film Festival (25 settembre-11 ottobre) sembra intenzionato a mantenere gli appuntamenti in presenza, seppure in una versione “più intima”.

Ischia, Locarno, Giffoni: le scelte italiane

In Italia si conferma in loco, anche se in una forma diversa da quella solita, l’Ischia Global Film & Music Festival, che per l’occasione ha cambiato nome in Ischia Smart Film 2020, in programma dal 12 al 19 luglio. Ad agosto è stata invece annullata l’edizione fisica 2020 del Festival di Locarno, che però ha lanciato un’iniziativa online per il cinema d’autore: Locarno 2020-For the Future of Films. La 50esima edizione del Giffoni Film Festival, infine, si fa in quattro - dal 18 al 22 agosto, dal 25 al 29 agosto, altri eventi da settembre a novembre e ancora dal 26 al 30 dicembre - integrando gli appuntamenti in loco e online.