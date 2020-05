Biografilm Festival, ecco il programma dell'edizione 2020

Al via l'edizione 2020 del festival del film biografico

Sono 43 i film selezionati per la 16/a edizione di Biografilm Festival, 'International celebration of lives', visibili gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it dal 5 al 15 giugno: 26 i Paesi rappresentati, il 33% e' composto da opere prime e il 40% da film con registe donne. Nasce anche una nuova sezione, 'Meet the Masters', con le ultime opere di tre filmakers che il festival vuole mettere in evidenza.



Dodici i film in cartellone nel concorso internazionale, cui si affiancano le sezioni Biografilm Italia, Biografilm Art & Music, Contemporary Lives. "Seguire e valorizzare i talenti emergenti, che magari potranno essere i maestri e le maestre del futuro, e' stato motivo di ispirazione per tutto il nostro lavoro di selezione", spiega la direttrice Leena Pasanen.

Dall'1 giugno sara' possibile prenotare un posto nella sala virtuale del festival, accedendo al sito www.mymovies.it e creando un account: film e incontri con gli autori saranno disponibili in lingua originale con sottotitoli in italiano

Ecco l’elenco dei film del Biografilm Festival 2020

Concorso internazionale:

Barzakh (Barzaj), di Alejandro Salgado (Spagna, 2019, ’72), anteprima italiana

Because of My Body, di Francesco Cannavà (Italia, 2020, ’83), anteprima mondiale

The Earth is Blue as an Orange (Zemlia blakytna niby apel’syn), di Iryna Tsilyk (Ucrina, Lituania, 2020, ’74), anteprima italiana

Ecstasy (Êxtase), di Moara Passoni (Stati Uniti, Brasile, 2020, ’72), anteprima italiana

Faith, di Valentina Pedicini (Italia, 2019, ’93), anteprima italiana

It Takes a Family (De skygger vi arver), di Susanne Kovács (Danimarca, 2019, ’59), anteprima italiana

King Of The Cruise, di Sophie Dros (Paesi Bassi, 2019, ’74), anteprima italiana

Noodle Kid (La yi wan mian), di Huo Ning (Cina, 2019, ‘107), anteprima italiana

Sing Me a Song, di Thomas Balmès (Francia, Germania, Svizzera, 2019, ’99), anteprima italiana

This Train I Ride, di Arno Bitschy (Francia, Finlandia, 2019, ’77), anteprima italiana

Wake Up on Mars (Réveil sur Mars), di Dea Gjinovci (Francia, Svizzera, 2019, ’74), anteprima italiana

Walchensee Forever, di Janna Ji Wonders (Germania, 2020, ‘110), anteprima italiana

Nella sezione competitiva Biografilm Italia:

The House of Love (La casa dell’amore), di Luca Ferri (Italia, 2020, ’77), anteprima italiana

In a Future April (In un Futuro Aprile), di Francesco Costabile e Federico Savonitto (Italia, 2019, ’80), anteprima italiana

La nostra strada, di Pierfrancesco Li Donni (Italia, 2020, ’70), anteprima mondiale

La Pallina sulla conca, di Francesca Iandiorio (Italia, 2020, ’60), anteprima mondiale

Sons of Honour (Parola d’onore), di Sophia Luvarà (Italia, Paesi Bassi, 2020, ’84), anteprima mondiale

Sqizo, di Duccio Fabbri (Italia, Stati Uniti, 2020, ’70), anteprima mondiale

Tuttinsieme, di Marco Simon Puccioni (Italia, 2020, ’82), anteprima mondiale

West Of Babylonia, di Emanuele Mengotti (Italia, 2019, ’82), anteprima mondiale

·

Nella sezione Biografilm Art & Music:

Abbas by Abbas, di Kamy Pakdel (Francia, 2019, ’53), anteprima internazionale

Being Eriko (Erikos verdener), di Jannik Splidsboel (Danimarca, Norvegia, 2020, ’75), anteprima internazionale

Don’t Rush, di Elise Florenty e Marcel Türkowsky (Belgio, Francia, Germania, 2020, ’53), anteprima italiana

Gli anni che cantano, di Filippo Vendemmiati (Italia, 2020, ’90), anteprima mondiale

Half Dream (Ban Meng), di Dandan Liu (Germania, 2019, ’86), anteprima internazionale

Keyboard Fantasies: The Beverly Glenn-Copeland Story, di Posy Dixon (Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Canada, 2019, ’63), anteprima italiana

Kubrick by Kubrick (Kubrick par Kubrick), di Gregory Monro (Francia, Polonia, 2020, ’72), anteprima italiana

Margaret Atwood: A Word After A Word After a Word is Power, di Peter Raymont e Nancy Lang (Canada, 2019, ’92), anteprima italiana

My Rembrandt, di Oeke Hoogendijk (Paesi Bassi, 2019, ’95), anteprima italiana

·

Nella sezione Contemporary Lives:

#Unfit – The Psychology of Donald J. Trump, di Dan Partland (Stati Uniti, 2020, ’83), anteprima italiana

Always Amber, di Lia Hietala e Hannah Reinikainen (Svezia, 2020, ’76), anteprima italiana

Angels on Diamond Street, di Petr Lom (Paesi Bassi, Norvegia, 2019, ’88), anteprima italiana

Chained (Agora II), di Yorgos Avgeropoulos (Grecia, Germania, 2020, ‘110), anteprima italiana

Fat Front, di Louise Unmack Kjeldsen e Louise Detlefsen (Danimarca, 2019, ’87), anteprima italiana

The Forum (Das Forum), di Marcus Vetter (Germania, Svizzera, 2019, ’92), anteprima italiana

Love Child, di Eva Mulvad (Danimarca, 2019, ‘110), anteprima italiana

Merry Christmas, Yiwu, di Mladen Kovačević (Svezia, Serbia, Francia, Germania, Belgio, Qatar, 2020, ’94), anteprima italiana

Self Portrait, di Katja Høgset, Margreth Olin e Espen Walli (Norvegia, 2020, ’77), anteprima italiana

Termite (Mouriyaneh), di Masoud Hatami (Iran, 2019, ’86), anteprima italiana

We Were Not Born Refugees (No nacimos refugiados), di Claudio Zulian (Spagna, 2020, ’82), anteprima mondiale

Nella nuova sezione Meet the Masters:

I Walk, di Jørgen Leth (Danimarca, 2019, ’90), anteprima italiana

Irradiated (Irradiés), di Rithy Panh (Francia, Cambogia, 2020, ’88). anteprima italiana

Master Cheng (Mestari Cheng), di Mika Kaurismäki (Finlandia, Cina, Regno Unito 2019, ‘114)