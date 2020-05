Un evento online, gratuito e aperto fino al 7 giugno. Si chiama “We Are One- A Global Film Festival” ed è una delle risposte che il cinema ha dato alla crisi sanitaria globale che ha portato alla cancellazione o allo slittamento di numerosi Festival. Una rassegna, virtuale, che unisce i programmi di più manifestazioni e un’iniziativa voluta da Jane Rosenthal della Tribeca Enterprises (nell’iniziativa anche Robert De Niro che del Tribeca Film Festival è il fondatore insieme alla stessa Rosenthal).

I NUMERI E I FESTIVAL PRESENTI IN RASSEGNA

Oltre cento i film e i cortometraggi provenienti da trentacinque paesi, curati da un totale di ventuno Festival che hanno voluto essere presenti all’iniziativa sia con film d’archivio che con pellicole inedite. Tra i "presenti", manifestazioni come il Sundance, il Festival di Tokyo, San Sebastian e Toronto, oltre che Locarno, Berlino, Annency, il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia. Proprio il Direttore Artistico della Mostra, Alberto Barbera, si era detto “onorato e felice di partecipare a “We Are One”, come segno di simpatia e solidarietà per i nostri amici del Tribeca, offrendo allo stesso tempo al pubblico mondiale un assaggio di ciò che facciamo a Venezia per sostenere concretamente i registi emergenti”. Se al momento la riapertura delle sale cinematografiche è confermata al 15 giugno, così come confermato è lo svolgimento della Mostra, prevista al Lido dal 2 al 12 settembre, lo scopo della manifestazione è comunque quello di mantenere alta l’attenzione verso un mercato cinematografico così pesantemente schiacciato dal blocco di set, produzioni e Festival appunto. Vanno infatti in questa direzione le parole di Jane Rosenthal: “Speriamo che tutti possano in questo modo avere un assaggio di quello che rende ogni Festival così unico e possano approcciare l’arte e il potere del cinema”. L’evento, gratuito, incoraggia anche gli spettatori a donare un piccolo contributo a Wolrd Health Organization.

PROGRAMMA

L’intero programma, insieme ai vari orari delle proiezioni (senza le classiche e snervanti lunghe attese dei Festival) si può consultare sul sito di “We are One”. Il Festival si può vedere sul canale YouTube.