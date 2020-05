Con un video postato su Instagram, il direttore artistico della Mostra internazionale d’arte cinematografica ha annunciato il via ai lavori per dare vita a una rassegna improntata sulla massima sicurezza dei partecipanti.

Viste le incertezze del periodo (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA, e considerando il fatto che ancora non sappiamo se e come prenderanno forma rassegne simili, come ad esempio il Festival di Cannes, tutto poteva succedere. Ma con un video postato su Instagram, il direttore artistico della Mostra internazionale d’arte cinematografica Alberto Barbera ha dipanato ogni dubbio: il Festival di Venezia 2020 si farà.



Il video pubblicato su Instagram mostra la visuale su piazza San Marco e su Venezia dal traghetto che ha portato Barbera al Lido. In didascalia, il Direttore Artistico ha annunciato la riapertura del Palazzo del Cinema e il via ai lavori di organizzazione dell’evento in programma dal 2 al 12 settembre.



Si tratta di un “salto nel vuoto”, come ammette lo stesso Alberto Barbera, perché ancora non è chiaro cosa si potrà esattamente fare. Quello che è certo, prosegue, è però che si tratterà di un’edizione speciale, destinata a essere ricordata. E soprattutto si tratterà di un’edizione all’insegna della massima sicurezza per tutti i partecipanti.



In attesa di maggiori specifiche, l’organizzazione del Festival di Venezia 2020 è alle prese con la selezione dei film che prenderanno parte in concorso e fuori concorso alla rassegna.



Quello di Barbera è un messaggio di speranza non solo per i cinefili d’Italia e del mondo, ma anche per chi in generale si sta dando da fare, adottando tutte le precauzioni del caso, per ritornare a una vita normale, di cui è parte integrante anche il cinema, come hanno ad esempio voluto sottolineare gli esercenti delle sale con il flash mob tenutosi in occasione dell’assegnazione dei David di Donatello (FOTO).



