In occasione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020, i cinema d'Italia hanno partecipato nella sera di venerdì 8 maggio a una sorta di flash mob diffuso, riaccendendo le luci e gli schermi per sensibilizzare il pubblico a proposito della funzione sociale svolta dalle sale, tutt'ora chiuse a causa del lockdown per limitare il dilagare del coronavirus.