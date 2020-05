Cannes: il 3 giugno saranno annunciati i film selezionati

approfondimento

Fase 2, cinema e tv: firmato protocollo per ripresa delle produzioni

La selezione di Cannes, cominciata ovviamente in autunno in tempi non sospetti, significa che altri festival che programmeranno quei film saranno in seconda battuta. E questo vale anche per la Mostra del cinema di Venezia, che invece è stata confermata dal 2 al 12 settembre. Il direttore Alberto Barbera e i selezionatori sono da qualche giorno al Lido in pieno lavoro. Fra le cose ancora da risolvere c’è l'atteso nuovo film di Nanni Moretti, Tre Piani, che in principio sarebbe dovuto andare a Cannes, ma a questo punto potrebbe, per gentlemen agreement, vedere la sua prima mondiale al Palazzo del cinema. Ma, per adesso. siamo soltanto a livello di rumors, ancora non confermati.