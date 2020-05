Netflix salta i Festival, nessun film a Venezia

approfondimento

Bye Bye Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Addio New York Film Festival, Ciao Telluride. Netflix tuttavia sarà presente sotto forma di sponsor. O almeno questo sostiene Indiewire che accadrà.

In realtà si tratta di una strategia che non sorprende più di tanto. Anche se i vari festival sono la porta di accesso agli Oscar, già prima della pandemia Netflix aveva scelto di presentare i suoi film alla stampa o agli influencer attraverso il Paris, storica sala cinematografica di New York andata in rovina ma salvata appunto da Netflix e diventata come una sua piattaforma. A Los Angeles, invece, le proiezioni avvengono all'Egyptian Theatre. Inoltre con le nuove regole introdotte da Academy per i prossimi Oscar e dai Golden Globe anche i film solo in streaming possono qualificarsi.

Sempre secondo Indiewire, il sito che per primo ha rivelato la decisione di Netflix di saltare i festival, i titoli che saranno fuori dal circuito sono 'Mank' di David Fincher con Gary Oldman e Amanda Seyfried, 'Hillbilly Elegy' di Ron Howard con Amy Adams, 'I'm Thinking of Ending Things' di Charlie Kaufman con Toni Collette e Jesse Plemons, 'Ma Rainey's Black Bottom' di George C. Wolfe con Viola Davis, Denzel Washington e Chadwick Boseman, 'The 40-Year-Old Version' di Radha Blank e 'White Tiger' di Ramin Bahrani.

Inoltre con le decisioni di tipo esistenziale che sono stati costretti a prendere le organizzazioni dei festival in tempi di pandemia del tipo, 'andare avanti o cancellare', 'dal vivo o virtuale', 'con pubblico o senza pubblico' nel dubbio Netflix ha preso la decisione drastica e si è semplicemente tirato fuori