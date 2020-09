Hell Raton, le canzoni del nuovo giudice di X Factor

Dai lavori come solita al successo straordinario con la Machete Crew, il nuovo giudice di X Factor è una delle figure più originali e rivoluzionarie della scena discografica nazionale

Si è alzato il sipario sulla quattordicesima edizione del talent più infuocato, coinvolgente e sorprendente del piccolo schermo. Dietro il bancone dei giudici le new entry Hell Raton ed Emma Marrone , tra le conferme Manuel Agnelli e Mika .

Hell Raton: la carriera

Manuel Zappadu, nome all’anagrafe di Hell Raton, nasce a Olbia il 14 maggio 1990 da papà sardo e mamma ecuadoriana.

La passione per la musica e l’amore per il rap guidano la sua vita indirizzandolo verso quel mondo che a breve lo avrebbe visto come una delle figure di spicco. Nei primi anni del secondo decennio del terzo millennio l’incontro con altri nomi altisonanti della scena sarda portano alla fondazione del collettivo Machete Crew che negli anni successivi dominerà le classifiche italiane.