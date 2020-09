The Jackal con Emma: "Mai sottovalutare la forza della musica"

Quattro amici alle prese con il mega ripassone il giorno prima dell’esame. Uno di loro, convinto sostenitore del potere della musica, riesce a concentrarsi solo con dei rumori in sottofondo: che sia una penna su un bicchiere o una intera band all'opera, proprio non gli riesce di studiare i principali organuli del citoplasma immerso nel silenzio.

approfondimento

X Factor 2020, al via le audition. Dal 17 settembre su Sky

Ecco il nuovo video dei The Jackal, questa volta impegnati nello studio last minute della biologia in vista di un esame cruciale: Fru chiede quiete assoluta, Ciro invece ha bisogno di musica di accompagnamento, anche di Emma - da stasera, su Sky e NOW TV, giudice di #XF2020 insieme a Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika e anche guest star della clip - che lo aiuti nell’approfondimento sul citoplasma grazie alla hit "Mitocondri".