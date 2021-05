Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 6 maggio

Il presidente degli Stati Uniti Biden favorevole alla revoca dei brevetti per accelerare produzione e distribuzione, frenano le case farmaceutiche. Il governo lavora per un'estate 'covid-free', con il pass verde per i viaggi, valido anche per i turisti extra-Ue, e le isole minori tutte immunizzate. Il via il 7 maggio con Capraia e le Eolie. A breve la riapertura delle Rsa; la prossima settima 'cabina di regia' per il 'tagliando' sulle misure del 26 aprile. Nelle ultime 24 ore in aumento nuovi casi (10.585) e tasso di positività (3,2%), in calo le vittime (267). Meno ricoveri e terapie intensive ( BOLLETTINO COMPLETO LE MAPPE ). Il ministero della Salute suggerisce di posticipare la seconda somministrazione di Pfizer e Moderna a 6 settimane dalla prima. Nessuna controindicazione al richiamo con AstraZeneca. In arrivo altre 2,5 milioni di dosi. Riprende la vaccinazione del personale scolastico. Verso l'ok dell'Ema a Pfizer per i 12-15 anni.