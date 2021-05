Covid Lombardia, Fontana: "Lunedì prenotazioni vaccini per 50-59enni"

"Per i 50-59 le prenotazioni partono lunedì". Lo ha annunciato il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Sky parlando della campagna vaccinale (QUANDO MI VACCINO) anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO).

Fontana: "Al momento 85mila vaccinazioni al giorno"

Fontana ha aggiunto che "purtroppo non riusciamo a mantenere le 100mila dosi al giorno, al momento ne facciamo 85mila, il target è stato abbassato dal generale Figliuolo ma la Lombardia è l'unica assieme ad altre due regioni a mantenere e ad aver superato il target". Sull'allungamento a 42 giorni tra le due dosi dei vaccini Pfizer e Moderna, "per chi ha già ricevuto la prenotazione non cambierà niente, per gli altri valuteranno i centri vaccinali se allungare i termini", ha concluso.