L'Osservatorio spiega come permanga "grande confusione tra i cittadini in merito alle patologie rare per le quali è prevista la vaccinazione in via prioritaria". Secondo un rapporto elaborato dallo Sportello Legale di Omar (aggiornato al 4/5/21) la Regione Molise è in testa per la percentuale di soggetti disabili, fragili e caregiver immunizzati sul totale dei vaccinati, con il 31,87%. La percentuale più bassa si registra invece, al momento, nel Lazio con il 7,15%