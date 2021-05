10/13 ©IPA/Fotogramma

Uno dei punti del documento di Cgil, Cisl e Uil, è poi la richiesta, che ha ricevuto il sostegno della ministra per il Mezzogiorno Mara Carfagna, di anticipare la pensione per le donne di un anno per ogni figlio e di riconoscere un anno di contribuzione in più per ogni 5 anni di lavoro di cura di disabili o anziani a carico