8/10 ©IPA/Fotogramma

MANSIONI USURANTI CON CORSIA PREFERENZIALE - L’ipotesi di base presa in considerazione dal Mef è quella di un ritorno alla legge Fornero estendendo e rendendo più flessibili i percorsi per uscire anticipatamente previsti per specifiche categorie, come quella dei lavoratori di attività considerate gravose e usuranti