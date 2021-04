Addio Quota 100, le soluzioni per andare in pensione: c’è "Quota 102"

1/13 ©IPA/Fotogramma

Quota 100 è al capolinea e non verrà rinnovata a partire dal 2022. Stessa cosa vale per Opzione donna e altre anticipazioni pensionistiche. Le opzioni per sostituire l’attuale sistema pensionistico non mancano: ecco quali potrebbero essere le più efficaci secondo Alberto Brambilla, Presidente Itinerari previdenziali, che ne parla sul Corriere della Sera

Blocco licenziamenti, Orlando: "Stop fino a ottobre per chi non ha la Cig"