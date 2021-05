I sindacati chiedono un tavolo di confronto con il governo in vista del termine di Quota 100. Cgil, Cisl e Uil propongono di introdurre una flessibilità in uscita dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi. Possibili corsie preferenziali per lavoratori fragili e per chi fa attività usuranti, ma anche misure ad hoc per giovani e donne. Ecco quali