Covid, calano i ricoveri: le regioni ancora sopra la soglia di allerta

10/27

Anche per le rianimazioni alcune regioni sono sopra la soglia d'allerta. In Italia la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da malati Covid rispetto a quelli disponibili è al 26%. La soglia d’allerta è fissata al 30%. Tra le regioni che superano o raggiungono questa soglia ci sono Toscana, Lombardia, Puglia, Marche e Valle d'Aosta