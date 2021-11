Zucchero Fornaciari parla di Mahmood, il post su Instagram

Zucchero, il nuovo brano rilettura di Follow You Follow Me dei Genesis

approfondimento

Zucchero, pronto il primo album di cover: si intitola Discover

In seguito, il cantante ha aggiunto: “Una cosa che ho sempre pensato è che il suo modo di scrivere, di cantare e che quegli accenti blues potessero dare libertà, spazio a chi nel panorama italiano avesse mai voluto voluto fare qualcosa di diverso, quindi per me è sempre stato fonte di ispirazione, soprattutto registrare in studio con lui a Verona è stata una di quelle esperienze incredibili”.