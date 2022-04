Zucchero dedica all'Ucraina "Someone Else's Tears" scritta con Bono

In queste settimane tantissimi volti della musica e dello spettacolo si sono schierati a supporto dell’Ucraina con appelli, iniziative e raccolte fondi. Nelle scorse ore Zucchero ha lanciato un messaggio per aiutare i rifugiati e le persone sfollate presentando anche il brano composto insieme alla voce degli U2.

Un appello ai leader mondiali di prestare immediato soccorso alle persone in maggior difficoltà e costrette a vivere in situazioni drammatiche. L’artista italiano si è esibito con Someone Else’s Tears lanciando il suo personale messaggio contro la guerra.

approfondimento

Zucchero ha poi proseguito: “Abbiamo bisogno che voi rispondiate alla richiesta degli attivisti e dei sostenitori che lavorano a supporto dei rifugiati e prendiate un’azione immediata per aiutare le perone sfollate in Ucraina e nel mondo. Quindi quando vi incontrerete per decidere quanti fondi destinare al supporto, vi schiererete per i rifugiati di tutto il mondo e contribuirete con i miliardi di cui hanno bisogno?”.