Si chiama Tocca a Noi – Musica per la pace lo show in onda su Rai 3 giovedì 7 aprile. L'evento musicale, presentato da Andrea Delogu, è stato ideato da La rappresentante di lista per raccogliere fondi a sostegno dell’Ucraina tramite Save The Children. Tanti gli artisti italiani che si alterneranno sul palco, per dire “no” alla guerra e aiutare il popolo ucraino