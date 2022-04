A Bologna il concerto per la pace in piazza Maggiore per l'Ucraina

Su iniziativa de “La Rappresentate di Lista”, il mondo della musica si è dato appuntamento nella città felsinea. Il nostro racconto della serata e i commenti dei protagonisti Condividi

Bologna di nuovo in prima fila per raccontare, promuovere e sostenere la Pace. Settemila persone in piazza Maggiore per abbracciare l'Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI) e spingere ancora più forte la diplomazia a trovare una soluzione di pace. Il progetto, che coinvolge oltre agli artisti numerosi sponsor privati e istituzionali, nasce da un tweet firmato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ovvero La Rappresentante di Lista, che è stato subito abbracciato da Save The Children, dalla Regione Emila Romagna e dal Comune di Bologna. In meno di un mese Brunori SAS, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus hanno aderito a “Tocca a Noi - Musica per la Pace”.

NOEMI approfondimento Scala, raccolti oltre 380mila euro a favore dei profughi ucraini "Mi ha chiamato Veronica della Rappresentante di Lista spiegandomi l’idea di organizzare questa serata e ho detto di sì. Non avevo impegni ma se li avessi avuto avrei disdetto. Questa è una serata bellissima, la musica, la musica ha valore, riempie i silenzi e i posti vuoti e lancia messaggi importanti. Non siamo qui solo contro la guerra ma per la diplomazia e un futuro indirizzato verso il disarmo. Sono qui all’insegna del disarmo e poi per il fatto che è coinvolta Save The Children. Ci ho già lavorato e sono serissimi. Bisogna portare in un luogo sicuro i bambini: sono così piccoli che perdono l’identità, non sanno più come si chiamano e finiscono vittime del racket del commercio dei minori. Se, come si dice, il Papa andasse a Kiev sarebbe importante, sono credente e credo che la fede dia la possibilità di sentirci uniti. Sarebbe importante oltre che per il peso politico per l’emotività che nasce da certi discorsi: non dimentichiamo che si parla di pace. Dal palco di Piazza Maggior proporrò tre pezzi. Uno è Acciaio scelto da Save the Children per la campagna Basta alla guerra sui bambini: è bello che la abbiamo voluta, sono onorata, era molto mia e ora acquisisce un significato più forte; descrive certe città dove vivono i ragazzi, dove fioriscono i fiori d’acciaio. Poi arriva Vuoto a Perdere, una canzone cara a Vasco e Gaetano Curreri e non potevo non farla in una città che amano molto. Chiudo con Glicine ovvero con le radici che crescono e rappresentano la consapevolezza anche se noi restiamo fragilissimi".



PAOLO BENVEGNU' approfondimento Bologna, il concerto per l'Ucraina Tocca a noi: Musica per la Pace "L'invito è arrivato in maniera quasi rocambolesca, quando La Rappresentante di Lista ha manifestato il desiderio di costruire Tocca a Noi con i ragazzi di Woodworm e hanno avviato la macchina gli siamo venuti in mente. È un momento di grande sbigottimento, mai avrei pensato di vivere quello che ci veniva raccontato. Si trasmette la propria ricerca attraverso la parola per variare anche di un solo grado la prospettiva altrui. Da genitore provo a trasmettere i valori a mia figlia Anna che ha cinque anni. Mai vista una volontà così ferrea da parte di tutte le parti in causa, siamo speranzosi dell'efficacia del messaggio. Trovo simbolico essere a Bologna in piazza Maggiore, non c’è piazza migliore per urlare la soppressione delle prevaricazioni. Io oltre a essere attonito, dico che la senilità mi fa quasi vergognare di essere sul palco per una causa che non dovrebbe esiste. Proporrò Andromeda Maria che è mia una rivisitazione delle Mille e Una Notte e poi Pietre dove col mio gruppo abbiamo pensato che sono il futuro del nostro pianeta, aspettano il momento di silenzio per dire la loro, ci insegnano più l'attesa che la conquista. Poi farò un po’ di concerti. Uscirà il nuovo album Facciamo Delle Inutili Premonizioni Vol. 2 il 27 maggio ed è la prima volta che propongo brani altrui, da Joy Division a Echo & The Bunnymen, tutte canzoni che hanno costruito il nostro immaginario e penso a portarlo a teatro nei due volumi: sai gli esseri umani sono come cellule: uniti per dare informazioni".