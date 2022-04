Scala, raccolti oltre 380mila euro a favore dei profughi ucraini

Con il Concerto per la Pace organizzato per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi bellici in Ucraina, sono stati raccolti oltre 380mila euro - informa una nota del teatro. Un risultato reso possibile dalla "straordinaria affluenza e della generosità dei molti che hanno voluto aggiungere una donazione e delle aziende che hanno acquistato biglietti al prezzo speciale di 500 euro. Un successo per i lavoratori della Scala che hanno fortemente voluto".

Con il Concerto per la pace di questa sera, lunedì 4 aprile, diretto dal maestro Riccardo Chailly, il Teatro alla Scala destinerà circa 382.000 ai profughi ucraini . Alle ore 17.45 i proventi di biglietteria ammontano a 263.006 euro a cui si aggiungono 119.687 euro di donazioni per un totale di 382.693 euro che verranno versati a #milanoaiutaucraina e alla Croce Rossa Italiana. Un risultato reso possibile dalla straordinaria affluenza, prossima al tutto esaurito, e della generosità dei molti che hanno voluto aggiungere una donazione e delle aziende che hanno acquistato biglietti al prezzo speciale di 500 euro. Un successo per i lavoratori della Scala che hanno fortemente voluto l'evento. Manca ormai pochissimo all'esecuzione dello Stabat Mater di Rossini con il Direttore Musicale sul podio e quattro tra le voci più prestigiose in questo repertorio: Rosa Feola, Veronica Simeoni, Juan Diego Flo'rez e Alex Esposito insieme all' Orchestra e al Coro del Teatro diretto da Alberto Malazzi. Tutti hanno rinunciato al loro compenso.

L'Accademia della scala accoglie le ballerine delle scuole ucraine

In sala, insieme al Sindaco di Milano Giuseppe Sala, al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al console ucraino Andrii Kartysh, ci saranno alcune ospiti speciali che saranno accolte nel Palco Centrale: Polina, Aleksa, Daria, Olha, Katerina, Sofia e Mia. Sono sette e hanno dagli otto ai 14 anni le ballerine in erba ucraine accolte dall'Accademia della Scala quando sono scappate dalla guerra. Un lavoro fatto in silenzio fino ad oggi giorno in cui vengono ospitate nel palco centrale del teatro milanese per assistere al concerto per la pace diretto dal maestro Riccardo Chailly. Sono state loro stesse, o meglio le loro famiglie, a contattare l'Accademia direttamente, la maggior parte via mail inviando curriculum e anche video, nei giorni in cui è scoppiato il conflitto. E l'Accademia si è subito mossa per loro e per le loro famiglie ma non solo. Una, la più piccola, ha cominciato a frequentare la propedeutica (riservata ai bimbi fino a dieci anni). Le altre, più grandi, il corso di ballo dell'accademia. Tutte hanno iniziato a frequentare le scuole statali di Milano.

Per tutte e per le loro famiglie (sono tutte accompagnate) l'Accademia, con l'aiuto della comunità di Sant'Egidio e dell'Associazione di Comunità Spazio Aperto, ha trovato una sistemazione. I dipendenti hanno aperto una sottoscrizione interna, alcuni mecenati hanno contribuito. Sono stati organizzati per tutti i nuovi arrivati corsi di italiano nella sede dell'Accademia a cui stanno continuando ad arrivare altre richieste. Oltre a Polina, Aleksa, Daria, Olha, Katerina, Sofiia, Mia, che questa sera 'debuttano' nel palco centrale alla Scala e provengono da accademie come quella di Kiev e di Kharkiv, altre tre bambini sono state inviate in un'altra scuola di danza. Anche in orchestra siede un'ospite speciale: è la violinista Kateryna Poteriaieva, fuggita da Leopoli dove suonava nell'orchestra del locale Teatro, e accolta in Italia con la giovane figlia. Il Concerto sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube del Teatro (l'accesso è possibile anche attraverso il sito www.teatroallascala.org).