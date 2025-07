Musica per Gaza, Brian Eno e molti artisti uniti alla Wembley Arena

Il prossimo 17 settembre Wembley Arena di Londra ospiterà “Together for Palestine”, un concerto benefico guidato da Brian Eno per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie di Gaza

La musica alza la voce per Gaza. Il 17 settembre la storica Wembley Arena diventa teatro di "Together for Palestine", un grande concerto benefico pensato per sostenere le famiglie colpite dalla guerra nella Striscia. L’iniziativa nasce su impulso del musicista e attivista Brian Eno e punta a unire artisti, intellettuali e attivisti di livello internazionale in un gesto concreto di solidarietà. I fondi raccolti andranno a Choose Love, ONG britannica che fornisce aiuti umanitari in contesti di emergenza.

Brian Eno: “Non possiamo voltare lo sguardo” “Nel momento in cui la sofferenza viene ignorata, vogliamo usare la nostra voce per dire che non ci voltiamo dall’altra parte”, ha dichiarato Brian Eno, che ha curato l’organizzazione dell’evento insieme al diplomatico Khaled Ziada, all’attore e attivista Khalid Abdalla e alla produttrice cinematografica Tracey Seaward.

La line-up completa non è stata ancora resa pubblica, ma gli organizzatori anticipano la presenza di nomi di rilievo della scena musicale britannica e internazionale. Il concerto promette di essere non solo un evento musicale, ma anche un momento collettivo di riflessione, testimonianza e celebrazione della cultura e della resilienza del popolo palestinese.