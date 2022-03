La dama di picche, La Scala sostituisce Gergiev con Timur Zangiev

La dama di picche (GUARDA LA FOTOGALLERY), opera di Pëtr Il’ič Čajkovskij in cartellone alla Scala di Milano, andrà avanti regolarmente anche dopo la rimozione dalla direzione d'orchestra del Maestro Valery Gergiev, in seguito alla sua mancata presa di posizione contro l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin (LO SPECIALE). A comunicarlo è lo stesso teatro scaligero, che spiega come il Sovrintendente Dominique Meyer abbia scritto una lettera al Maestro Gergiev la sera del primo marzo per comunicargli la decisione di affidare le rappresentazioni in programma da sabato 5 marzo a un nuovo direttore: Timur Zangiev.