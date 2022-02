Il sindaco Sala: "Escludo Gergiev sul podio della Scala il 5 marzo"

La mancata presa di posizione del maestro russo, da sempre considerato vicino a Putin, chiesta dal sindaco e dal sovrintendente Dominique Meyer non è arrivata. Di conseguenza Gergiev non salirà sul podio del Piermarini per dirigere La Dama di Picche. Intanto, sono numerosi gli artisti russi che invece sono scesi in campo contro la guerra. Tra questi anche la star mondiale della lirica Anna Netrebko o la leggenda della danza Mikhail Baryshnikov

L'auspicata presa di posizione del maestro russo Valery Gergiev, da sempre considerato vicino a Putin, contro l'invasione dell'Ucraina non è arrivata. Almeno

fino a questo momento. Dunque, per il sindaco di Milano, Beppe Sala, che è anche presidente della Fondazione Teatro alla Scala, è escluso che potrà salire sul podio scaligero il prossimo 5 marzo per dirigere La Dama di Picche.

"Il maestro non ha risposto - ha detto Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Iulm - Io non ho chiesto alcuna abiura però ho chiesto una presa di distanza dalla guerra, che è una cosa un po' diversa. Vedo che altre persone nel mondo artistico, tipo la Netrebko, si sono espresse in questo modo, e anche molti nel mondo dello sport". E ha aggiunto: "Io non voglio giudicare. Quello che so, ho chiesto un attimo fa al sovrintendente, è che Gergiev è ripartito, non ha risposto. Vedremo quello che succederà il 5 marzo quando si dovrebbe tenere il concerto ma a questo punto non credo che ci sarà". Si aspetta dunque il nome del Maestro che sostituirà Gergiev sul podio.



La richiesta di una presa di posizione

Sala, insieme al sovrintendente Dominique Meyer, avevano chiesto a Gergiev di condannare in modo deciso l'invasione altrimenti sarebbe saltata la collaborazione e la possibilità di continuare a dirigere l'opera la cui prima è andata in scena il 23 febbraio, poche ore prima dello scoppio del conflitto. Dopo la richiesta della Scala, Gergiev era atteso alla Carnegie Hall con i Wiener ma i concerti sono stati annullati.