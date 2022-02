Guerra in Ucraina: direttrice teatro di Mosca si dimette per protesta

Elena Kovalskaya, direttrice del Meyerhold Center, teatro statale di Mosca, si è dimessa per protesta contro l'invasione russa dell'Ucraina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Lo ha annunciato con un post su Facebook. "È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui", ha scritto Kovalskaya nel suo post. Kovalskaya era in carica dal 2020. Il teatro, intitolato al drammaturgo russo Vsevolod Meyerhold, ha commentato: “Non possiamo tacere su questo. Ci resta solo questo da dire: ‘No alla guerra’”. Il teatro ha poi ringraziato Elena Kovalskaya per il suo “coraggio” (LA DIRETTRICE LYNIV: NON CI ARRENDEREMO).