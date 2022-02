Ucraina, è da gennaio alla guida del Teatro Comunale di Bologna. In un videomessaggio ha lanciato il suo appello per mobilitare quante più voci contro l'azione militare russa nella sua terra: “Noi, come nazione, non ci arrenderemo mai, difenderemo fino all'ultima goccia il nostro sangue. Chiunque rimanga in silenzio ora, sta sostenendo il nuovo dittatore. State con noi”

"L'Ucraina è il maggiore Paese dell'Europa e ora siamo bombardati anche ai confini con l'Ue. Questa situazione non è normale". Così la musicista ucraina Oksana Lyniv, direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, in un videomessaggio rilasciato alla fine della giornata di prove per il concerto di sabato in città lancia il suo appello per mobilitare quante più voci contro l'azione militare russa nella sua terra. Anni di sanzioni "non hanno fermato Putin che ora sta mostrando il suo vero volto. Chiunque rimanga in silenzio ora, sta sostenendo il nuovo dittatore. Ora abbiamo davvero una situazione nuova per tutto il mondo" (LA DIRETTA - LO SPECIALE - LE REAZIONI SOCIAL)