"Sono molto onorata di cominciare il mio nuovo incarico di direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, un luogo dalla storia antica e gloriosa che ha avuto direttori come Celibidache, Chailly, Mariotti." Sono le prime parole pronunciate da Oksana Lyniv, la musicista ucraina arrivata ieri sotto le Due Torri per il suo primo impegno come direttrice musicale dell'orchestra della Fondazione bolognese (la prima in Italia), cui è stata chiamata per i prossimi tre anni.

Oksana Lyniv, la prima donna alla direzione musicale di un ente lirico italiano. VIDEO