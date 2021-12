Scala, nuove date a gennaio per "La bayadère" di Nureyev

Dopo la cancellazione di alcune rappresentazioni per nuovi casi Covid, sono state rese note le nuove date. Il balletto, che ha aperto la stagione del Piermarini, tornerà in scena il 25, 26, 27, 28 e 29 gennaio (pomeridiana e serale)

In seguito alla cancellazione di alcune rappresentazioni del balletto La bayadère a causa della situazione sanitaria, la Direzione del Teatro alla Scala ha individuato nuove date nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 gennaio (pomeridiana e serale).

Il previsto trittico di coreografie contemporanee firmate da David Dawson, Jiří Kylián e Philippe Kratz sarà riprogrammato nella Stagione 2022/2023.

Rimborsi e recupero biglietti

Gli spettatori delle date cancellate de La bayadère riceveranno un email con le istruzioni per il recupero in altra data o il rimborso dei biglietti.

Gli spettatori del Trittico riceveranno un email sulle modalità di rimborso.

Si offre così al pubblico la possibilità di tornare ad assistere alla produzione inaugurale della Stagione 2021/2022 che è finora andata in scena solo il 20 dicembre per l’Anteprima Under30 e il 21 per la prima, ma ha riscosso un calorosissimo successo e che sarà trasmessa in prima tv su Rai 5 il 31 dicembre alle 21.15 e in streaming su RaiPlay.