Guerra in Ucraina, Monaco licenzia Gergiev come direttore Filarmonica

Come previsto, la città di Monaco ha licenziato il direttore d'orchestra russo Valery Gergiev a causa del suo rifiuto di prendere le distanze dal presidente russo Vladimir Putin. Come riferisce la Sueddeutsche Zeitung sul suo sito, l'annuncio è stato fatto dallo stesso sindaco della capitale bavarese, il socialdemocratico Dieter Reiter, secondo il quale il maestro Gergiev ha rifiutato di esprimersi "con nettezza e in modo incontrovertibile" contro la guerra in Ucraina.

"Mi sarei aspettato che avrebbe avuto un ripensamento e una revisione circa la sua valutazione positiva" del capo del Cremlino", afferma Reiter in una dichiarazione, "ma non l'ha fatto". Secondo il sindaco, una presa di distanza da parte di Gergiev - che è direttore titolare dei Muenchner Philarmoniker - "sarebbe stato un chiaro segnale per l'orchestra, per il pubblico, per l'opinione pubblica e per la città per poter continuare a collaborare. Dato che questo non è accaduto, rimane solo una separazione immediata".

Ieri il sindaco Beppe Sala ha annunciato che il Maestro non tornerà sul podio della Scala per dirigere La Dama di Picche il prossimo 5 marzo.