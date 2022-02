Ucraina, Sala: “Gergiev condanni o salta collaborazione con la Scala”

“Abbiamo alla Scala La dama di picche diretta dal maestro Valery Gergiev che ha più volte dichiarato la sua vicinanza a Putin, con il sovrintendente del teatro gli stiamo chiedendo di prendere una posizione precisa contro questa invasione e se non lo facesse saremmo costretti a rinunciare alla collaborazione". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che è anche presidente della Fondazione del Teatro alla Scala, commentando quanto accade in Ucraina ( TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA ) nel corso di un confronto con l'ex candidato sindaco del centrodestra a Milano e consigliere comunale, Luca Bernardo.

La richiesta

"Rispetto certamente il tenore culturale del maestro Gergiev, ma ha più volte dichiarato la sua vicinanza a Putin - ha spiegato Sala -. È chiaro che la cultura può andare su altri piani, ma di fronte a situazioni così chiare bisogna intervenire. Se il maestro Gergiev non prenderà posizione contro l’invasione, le prossime rappresentazioni de La Dama di picche non so se non si faranno, probabilmente si troverà un altro maestro, ma saremo costretti a interrompere questa collaborazione".

Il teatro attende dunque una risposta al messaggio inviato al maestro russo dal sovrintendente Meyer e dal sindaco Sala. L’opera di Tchaikovsky ha debuttato ieri e sono in programma quattro repliche dal 5 al 13 marzo.