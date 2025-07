Addio a Bob Wilson, maestro del teatro totale. Aveva 83 anni

Il mondo del teatro saluta uno dei suoi protagonisti più importanti, un artista che ha saputo innovare in profondità la scena contemporanea. Il Teatro alla Scala lo ricorda come una figura centrale della cultura del nostro tempo

Bob Wilson, regista, scenografo, drammaturgo e artista visivo tra i più influenti del Novecento, è morto all’età di 83 anni. Nato a Waco, in Texas, nel 1941, avrebbe compiuto 84 anni a ottobre. L’annuncio è apparso sul suo sito ufficiale, accompagnato da una foto in bianco e nero con la scritta “In loving memory 1941–2025” . Il Teatro alla Scala di Milano, con cui Wilson ha avuto un lungo e profondo legame artistico, lo ha ricordato come “una figura cardine della cultura contemporanea”.

Un legame profondo con la Scala Il rapporto tra Bob Wilson e il Teatro alla Scala è iniziato nel 1979 con il balletto Edison, su musiche di Michael Riesman, al Teatro Nazionale. Da allora, il regista americano ha firmato numerose produzioni scaligere, tra cui una memorabile Salome nel 1987, con i costumi di Gianni Versace e la direzione di Kent Nagano. Tra il 2011 e il 2015 ha curato la trilogia monteverdiana (Il ritorno di Ulisse in patria, L’Orfeo, L’incoronazione di Poppea) diretta da Rinaldo Alessandrini. L’ultima sua apparizione alla Scala risale al 7 aprile 2025, con The Night Before. Objects, Chairs, Opera, spettacolo inaugurale del 63° Salone del Mobile, con Marina Rebeka e l’orchestra diretta da Michele Spotti.

Un’eredità che va oltre il palcoscenico Wilson ha sempre concepito il teatro come un’opera d’arte totale, curando ogni dettaglio – dalla regia alla scenografia, dalla luce al suono – con una visione estetica inconfondibile. Il suo lavoro ha influenzato profondamente non solo il teatro, ma anche le arti visive, la musica e il design. “Con Bob Wilson scompare un artista completo”, ha scritto la Scala in una nota ufficiale, aggiungendo che “tutti i lavoratori del Teatro si uniscono nel ricordo, insieme al Sovrintendente Fortunato Ortombina e al Direttore Musicale Riccardo Chailly” .