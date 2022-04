Guerra in Ucraina, 108 registi aiutati dal Fondo d’emergenza ICFR

La coalizione internazionale per i registi a rischio (ICFR) ha istituito il "Fondo di emergenza per i registi”. All'inizio dello scoppio della guerra in Ucraina, la Coalizione e il Fondo si sono attivati immediatamente per trovare finanziamenti e donazioni. Fino a ora sono riusciti ad aiutare 108 filmmaker, questo dal momento dell'istituzione del fondo, nato circa tre settimane fa.



“Il numero di registi che siamo stati in grado di aiutare è significativo”, ha dichiarato Orwa Nyrabia, membro del consiglio dell’ICFR e direttore artistico dell’International Documentary Film Festival Amsterdam. “Ma vorremmo essere in grado di aiutare più colleghi professionisti del cinema nel mezzo di questa terribile guerra. Per questo abbiamo bisogno di più fondi che siano rapidamente disponibili. Al momento gli aiuti stanno rallentando poiché non tutti i nostri sostenitori stanno riuscendo a far fronte all’emergenza velocemente come speravamo”.

L’International Coalition for Filmmakers at Risk è stata fondata dall’International Documentary Film Festival di Amsterdam, dall’International Film Festival di Rotterdam e dalla European Film Academy. I partner strategici dell’ICFR sono Asia Pacific Screen Academy, Documentary Organization of Canada, Federation of European Screen Directors (FERA), Federation of Screenwriters in Europe (FSE), International Film Festival and Forum on Human Rights Geneva, MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein, MOOOV Film Festival, Movies that Matter, One World Festival, Sundance Institute e Sydney Film Festival.