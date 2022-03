Gli Scorpions cambiano il testo di Wind of Change per l'Ucraina

Gli Scorpions hanno cambiato il testo della loro canzone più celebre, Wind of Change, dedicandola all'Ucraina. Il gruppo musicale heavy metal tedesco ha modificato le parole del loro brano, che in origine era dedicato alla "perestrojka" nell’URRS e alla fine della guerra fredda. Brano uscito nel 1990, un anno dopo la caduta del muro di Berlino. La band l’ha cantato con la sostituzione di molte parole, aggiornando la hit all’attuale situazione, quella della guerra in Ucraina. È avvenuto durante un live a Las Vegas, organizzato per sostenere la resistenza ucraina. Klaus Meine, voce degli Scorpions, ha sostituito il verso "I follow the Moscow, down to Gorky Park listening to the wind of change" ("Seguo la Mosca, giù a Gorky Park ascoltando il vento del cambiamento") con le seguenti parole: "Listen to my heart: it says 'Ukraine', waiting for the wind to change" ("Ascolta il mio cuore: dice 'Ucraina', in attesa che il vento cambi"). Il riferimento all'invasione russa dell'Ucraina è chiaro, tanto più che l'esibizione degli Scorpions è stata nell'ambito di un concerto benefico per raccogliere fondi a sostegno del Paese attaccato dalla Russia.

Wind of Change, simbolo di un intero periodo storico



Wind of Change non solo è la canzone più rappresentativa degli Scorpions ma è l'inno che simboleggia un intero periodo storico. Questa ballata rock è uscita alla fine della guerra fredda, instillando nel testo parole semplici che esortano alla ricostruzione del mondo. È subito diventato un inno di speranza nel futuro, un canto che parte dallo sconvolgimento politico per ritrovare la fiducia nel domani.

La canzone viene associata soprattutto alla caduta del muro di Berlino, tuttavia i componenti della band tedesca hanno più volte spiegato che è stata ispirata da eventi accaduti molto prima della caduta del muro. Inoltre sarebbe stata scritta prima del 1989, benché sia poi uscita l'anno seguente.

Il chitarrista, Rudolf Schenker, ha rivelato che Wind of Change è stata ideata durante il tour degli Scorpions in Unione Sovietica, in piena promozione del disco Savage Amusement del 1988. La tournée avrebbe dovuto includere concerti a Mosca, tuttavia i live furono cancellati per richiesta di alcuni funzionari governativi russi, che erano convinti "che avrebbero potuto far scoppiare una rivolta". Allora gli Scorpions aggiunsero altre date a Leningrado, l'attuale San Pietroburgo. "Suonare in Russia fu come un sogno diventato realtà... come racconta la storia, i tedeschi hanno fatto tante cose brutte in Russia, noi volevamo fare qualcosa di buono. Volevamo mostrare ai russi che qui c'è una nuova generazione di tedeschi che sta crescendo, e non stanno arrivando con carri armati e pistole per fare la guerra, stanno arrivando con chitarre e rock'n'roll per portare amore!”, ha dichiarato Rudolf Schenker, il chitarrista del gruppo.

L'anno dopo la band è tornata in URSS per suonare al Moscow Music Peace Festival. Il cantante Klaus Meine rimase impressionato da come le cose fossero cambiate rapidamente, da un anno con l'altro. È stato ispirato dal calore della folla: "Ci sono stati così tanti momenti emozionanti a Mosca. Immagino che avrebbero potuto essere i Bon Jovi o i Mötley Crüe a sentirsi ispirati da ciò che avevano visto, ma per loro era come "Ehi! Abbiamo sconvolto l'Unione Sovietica, ragazzi!". Per noi forse è stato diverso. Abbiamo visto così tanti cambiamenti da Leningrado nell'88 a Mosca nell'89. Questa è stata l'ispirazione per 'Wind of Change’”, ha affermato Meine.