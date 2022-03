Ed Sheeran e Camila Cabello, 15 milioni di euro per gli Ucraini

Dopo giorni di grande attesa, è andato in scena ieri sera – martedì 29 marzo – a Birmingham, in Inghilterra, Concert For Ukraine , il grande concertone dedicato alla raccolta fondi per l’Ucraina. Sul palco si sono alternate moltissime star della musica internazionale come Snow Patrol, Emeli Sande, Becky Hill, ma soprattutto Ed Sheeran e Camila Cabello che hanno letteralmente incantato il pubblico della Resort World Arena con un magico duetto. Il ricavato è stato di 12 milioni di sterline che corrisponde a circa 15 milioni di euro.

Ed Sheeran e Camila Cabello tra gli artisti in concerto per l’Ucraina

approfondimento

Camila Cabello, il nuovo singolo è Bam Bam con Ed Sheeran

Ed Sheeran e Camila Cabello, star principali del concerto di ieri a Birmingham per la raccolta fondi a favore dell’Ucraina, hanno estasiato il pubblico con la loro prima performance live e di coppia sulle note di Bam Bam, il nuovo singolo uscito lo scorso 4 marzo. Ma hanno anche colpito gli spettatori di Concert For Ukraine, durante emozionanti esibizioni da solista sulle note di Perfect e Bad Habits (Ed Sheeran) e su una cover di Fix You dei Coldplay (Camila Cabello). I due cantanti non sono stati però gli unici ospiti sul palco della Resort World Arena nella metropoli del West Midlands visto che, durante lo show condotto dall’ex Spice Girl Emma Bunton, con Marvin Humes e Ronan Kemp, e andato in onda su ITV, si sono esibiti anche gli Snow Patrol, che hanno aperto la scaletta di esibizioni in programma per la serata, Anne-Marie, Emeli Sande, Becky Hill e The Manic Street Preachers, oltre che Jamala, vincitrice dell'Eurovision 2016 in rappresentanza dell'Ucraina e Tom Odell con la sua Another Love che è diventata nelle ultime settimane la canzone simbolo del popolo ucraino in fuga. “Tutti abbiamo la responsabilità di aiutare il popolo ucraino e non possiamo restare fermi. Preghiamo tutti stasera per la pace e la sicurezza del popolo ucraino. Grazie mille per aver fatto parte di questa importantissima raccolta fondi e per favore donate tutto ciò che potete”, ha dichiarato Camila Cabello ai media inglesi.