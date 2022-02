Camila Cabello, il nuovo singolo è Bam Bam con Ed Sheeran

La canzone è un duetto con Ed Sheeran , reduce dalla vittoria ai BRIT Awards 2022 ( FOTO ) nella categoria Songwriter of the Year.

Il nuovo brano della voce di Never Be The Same , classe 1997 , è una collaborazione con uno degli artisti britannici più famosi e amati a livello mondiale. Poco fa Camila Cabello ha annunciato la distribuzione del singolo che arriverà sul mercato tra pochi giorni, più precisamente il 4 marzo .

Tra i singoli più amati della cantante troviamo Crying in the Club, Don't Go Yet e Señorita in duetto con Shawn Mendes, quest’ultimo certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre un milione di copie.