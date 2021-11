Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati: l'annuncio

“Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione ", hanno scritto Shawn e Camila via Instagram Stories, "ma l'amore che proviamo l'un l'altra come persone è più forte adesso che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e continueremo ad esserlo. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio, e continueremo a farlo. Camila e Shawn" hanno concluso, senza rivelare i motivi della rottura . Il cantautore canadese e la cantante e attrice cubana hanno iniziato la storia nell'estate del 2019. Una delle loro ultime apparizioni ufficiali come coppia risale al red carpet del Met Gala 2021 , lo scorso settembre.

Camila e Shawn, le loro parole

Solo un anno fa Camila aveva parlato pubblicamente della storia che stava vivendo con il collega, sempre tramite una lettera sui social. "Ho imparato molto sull'amore con questo ragazzo. A volte non è così semplice come sembra. A volte è complicato, scomodo e brutto. Ma non c’è niente come l’attrazione, la forza che è amore, essere la luce nell’oscurità, essere l’attrazione gravitazionale che ti dà la forza implacabile di essere più coraggiosa, più saggia e migliore di quanto eri ieri". La cantante e attrice 24enne aveva parlato recentemente dell'ex compagno anche al Late Late Show di James Corden. I due, infatti, avevano incrociato le proprie strade proprio in quel programma poco meno di dieci anni fa. “Ero completamente innamorata di lui – aveva rivelato Camila - mentre pensavo che Shawn non mi contraccambiasse per niente”. Anche Shawn Mendes ha parlato spesso di come è nata la storia con Camila. "Penso che stavo riflettendo da tempo su cosa provassi per lei - ha ricordato in un'intervista alla radio SiriusXM - A un certo punto mi trovavo in Canada ed ero a cena con due miei amici, quando mi è arrivato un suo messaggio che diceva: 'Okay, va bene. Mi piaci. Okay, qui c'è qualcosa'. Ce l'ho ancora. Ho screenshottato il messaggio. Quando l'ho ricevuto mi sono detto: 'Finalmente ha ceduto'. È stato fantastico".