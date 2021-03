Furto in casa di Shawn Mendes e Camila Cabello a Los Angeles

Shawn Mendes e Camila Cabello, la storia

approfondimento

Shawn Mendes e Camila Cabello, il testo di "The Christmas Song"

Shawn Mendes, 22 anni, e Camila Cabello, 24, sono inseparabili da circa due anni. I due hanno trascorso la scorsa quarantena insieme e, secondo alcune indiscrezioni, pare stiano pensando al matrimonio. Shawn e Camila si sono incontrati nel 2014 durante il tour di Austin Mahone. I primi veri rumors su una relazione tra i due sono emersi nel corso del giugno 2019, dopo la pubblicazione della loro hit “Señorita”. Dopo poco i due cantanti sono usciti allo scoperto sui social e da quel momento sono inseparabili. Shawn ha rivelato di essersi innamorato della compagna molto prima che i due si mettessero ufficialmente insieme. “Stavo pensando da tempo a cosa provavo per lei - ha ricordato in un'intervista alla radio SiriusXM - A un certo punto mi trovavo in Canada ed ero a cena con due miei amici, quando mi è arrivato un suo messaggio che diceva: 'Okay, va bene. Mi piaci. Okay, qui c'è qualcosa'. Ce l'ho ancora. Ho screenshottato il messaggio. Quando l'ho ricevuto mi sono detto: 'Finalmente ha ceduto'. È stato fantastico". Per lei è essere completamente coinvolti o niente - ha spiegato ancora l'artista canadese nell'intervista - Io non ero così all'inizio della relazione e credo che molte persone abbiano paura di essere completamente coinvolti perché ti può fare del male. Se finisce, fa molto più male. Ma lei mi ha insegnato che abbiamo una vita sola e non troppo tempo da passare qui, quindi è meglio essere completamente coinvolti se si è innamorati, bisogna essere presenti. È una cosa che imparo ogni giorno grazie a Camila. Lei è molto paziente con me, specialmente quando sono stressato. Mi manda messaggi. E quando sono irritabile e mordo, lei mi dice: 'Va bene, ti amo. Non importa cosa succeda, io ti amo'. Questa è vera forza, pazienza e amore. È fantastico, è come in un film".