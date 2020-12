Shawn Mendes e Camila Cabello, il testo di "The Christmas Song"

Nuovo singolo per Shawn Mendes e Camila Cabello . Si tratta di una reinterpretazione di “ The Christmas Song ”, celebre brano di Natale , il cui lancio è caratterizzato da uno scopo benefico. I due artisti, coppia in ambito lavorativo e nella vita privata, hanno deciso di anticipare il periodo delle feste con una canzone che è contenuta esclusivamente nella versione deluxe di “ Wonder ” (quarto album di Shawn Mendes, pubblicato il 4 dicembre 2020).

Ecco le parole di Camila Cabello : “Questo è un anno pazzo e ricco di sfide. Ciò vuol dire che durante le festività natalizie è più importante che mai diffondere amore e gentilezza a tutti. Per questo Shawn e io volevamo inviare tutto il nostro amore a voi incredibili esseri umani. Abbiamo messo insieme qualcosa di speciale per voi. La nostra interpretazione di ‘The Christmas Song’”.

Il cantante fa riferimento al sito di “Feeding America”, associazione che riceverà i primi 100mila dollari ricavati dagli streaming del brano. Un duetto particolarmente atteso dai fan, dopo il successo globale di “Senorita”, brano che ha spinto i due ad annunciare la propria unione sentimentale. Un periodo ricco di impegni per Mendes, che in queste settimane ha anche pubblicato la prima collaborazione con Justin Bieber in “Monster”.

Il testo di The Christmas Song

Chestnuts roasting on an open fire

Jack Frost nipping at your nose

Yuletide carols being sung by a choir

And folks dressed up like Eskimos

Everybody knows a turkey and some mistletoe, mm-mm

Helps to make the seasons bright

Tiny tots with their eyes all aglow

Will find it hard to sleep tonight

They know that (San—, san—), Santa’s on his way

He’s loaded lots of toys and goodies for his sleigh

And every mother’s child is gonna try

To see if reindeer really know how to fly

And so I’m offering this simple phrase

To kids from one to ninety-two

Although it’s been said many times, many ways

Merry Christmas to you

Da-da, da-da-da-da-da-da

Da-da, da-da-da-da-da

Ooh, ah-ooh

Ah

And so I’m offering this simple phrase

To kids from onе to ninety-two

Although it’s been said many times, many ways

Merry Christmas to you