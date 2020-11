Camila Cabello, la lettera d'amore a Shawn Mendes

Camila Cabelo: “Grazie a questo ragazzo ho imparato molte cose sull’amore”

Camila Cabello (FOTO) ha pubblicato una dolcissima foto in cui appare in compagnia di Shawn Mendes, pronto all’uscita del nuovo album Wonder dopo la pubblicazione del secondo estratto Monster in collaborazione con Justin Bieber.

La cantante ha scritto un’emozionante dedica raccontando la grande importanza della relazione con Shawn Mendes, questo l’incipit: “Grazie a questo ragazzo ho imparato molte cose sull’amore. Non ci sono soltanto i momenti felici e beati che potete vedere nelle foto e nei video. Quando sei in una relazione con qualcuno, l’altra persona è come uno specchio che riflette te stesso. Io devo costantemente confrontarmi con le mie paure, le mie ansie, le mie insicurezze, i miei schemi di pensiero, le mie convinzioni sulla vita e su me stessa”.