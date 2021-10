Vacanze in Italia, Shawn Mendes è a Capri

Il cantante canadese ha scelto di trascorrere qualche giorno nel Belpaese, facendo tappa anche a Positano insieme alla famiglia Condividi:

Belle notizie per i fan di Shawn Mendes: il cantante canadese, 23 anni, ha scelto la costiera amalfitana per una vacanza autunnale. Con lui non c'è la fidanzata, Camila Cabello, ma la sua famiglia.

Shawn Mendes in Italia approfondimento Shawn Mendes in concerto, annunciato il Wonder: The World Tour Ad annunciare la vacanza in Italia è stato lo stesso cantautore, tramite il profilo Instagram. “1. Ciao Italia. 2. Positano 3. Mattinata in ritardo con la mamma 4. La mia bellissima sorella che probabilmente non approverà il mio post 5. Il nostro amico Maurizio ci ha portato nella sua grotta 6. Ho trovato una chitarra nella sua grotta 7. I miei genitori sono tutto 8. Dean Martin è ovunque 9. Elisir 10. Paradiso della meditazione”, ha scritto, riassumendo simpaticamente la sua giornata a Positano.

View this post on Instagram Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Miley Cyrus, il video virale di Shawn Mendes che balla una sua canzone Nei giorni scorsi Shawn Mendes è stato tra i clienti dello storico ristorante La Capannina nel centro antico di Capri, a pochi passi dalla piazzetta. Come riportato dal Mattino, il cantante è stato accolto dal welcome drink e dai saluti di rito del proprietario, poi insieme alla sua famiglia si è seduto a gustare i piatti tipici della casa e tra questi i ravioli capresi. A Positano invece Mendes è stato intercettato nella boutique Casa Mastro Positano, dove si è prestato ad alcune foto con i fan che lo hanno riconosciuto dietro la mascherina. Stando a quanto riferito da Positano Notizie, il 23enne ha acquistato una camicia, un pantalone e una stola made in Positano. Avrebbe poi confessato ai proprietari del negozio di essersi innamorato della città. "È una perla, spero di tornarci per più tempo. La moda e l'artigianato locale mi hanno lasciato senza parole".

View this post on Instagram Un post condiviso da Shawn Mendes Fan Account (@breathingformendeses) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie