Shawn Mendes in concerto, annunciato il Wonder: The World Tour

Wonder è il titolo dell’ultimo progetto discografico dell’artista canadese, classe 1998 . Nelle scorse ore la voce di Treat You Better ha annunciato l’arrivo del tour che lo vedrà protagonista nel 2022 .

approfondimento

Billboard, Shawn Mendes debutta al primo posto con Wonder. FOTO STORIA

Il cantante ha annunciato la tournée Wonder: The World Tour rivelando l’arrivo di altre informazioni nei prossimi giorni: “Un annuncio in questa settimana! Ragazzi, non vedo l’ora di andare là fuori e vedervi tutti di nuovo”.

A questo punto non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti i dettagli in merito alla serie di concerti del prossimo anno.