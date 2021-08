Cenerentola, il trailer del film con Camila Cabello

Una rivisitazione moderna in chiave musical della celebre fiaba. Camila Cabello propone una Cenerentola forte e desiderosa di far vivere il proprio sogno, che non è vivere al fianco del principe

Cenerentola, cosa sappiamo

L’uscita in digitale è prevista per il 3 settembre 2021. Inizialmente la pellicola avrebbe dovuto trovare spazio a febbraio in sala, e in seguito a luglio. Si è però preferito cancellare l’opzione cinema, almeno per il momento, decidendo di vendere i diritti di distribuzione ad Amazon, considerando le limitazioni imposte dal Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

L’idea è quella di proporre al pubblico una versione moderna e rivisitata della classica fiaba che tutti conoscono. Il tutto nasce da un’idea di James Corden, rimasto legato al progetto in qualità di produttore, così come Leo Pearlman.

Oltre a Camila Cabello e Billy Porter, il film vedrà anche la partecipazione di:

Idina Menzel

Minnie Driver

Nicholas Galtzine

Come detto, questa versione di “Cenerentola” sarà una rilettura alquanto differente da quelle proposte in precedenza, anche in epoca recente. Sarà un enorme musical con al centro la giovane protagonista e i suoi grandi sogni. Tutti la chiamano Ella e la sua vita è tutt’altro che semplice. Costretta a subire le angherie della matrigna e delle sue sorellastre, vorrebbe riuscire a spiccare il volo.

Al centro della trama non vi sono l’amore per il principe, l’idea di una vita agiata a palazzo, ma soprattutto il concetto dell’essere tratta in salva da un uomo che, dall’alto dei suoi privilegi, la sceglie tra tante e le consente di assurgere a uno status nobiliare. Ella vuole farcela da sola, riuscendo a vendere i suoi abiti. La moda è la sua vita, in un mondo che ride alle sue spalle.

Fab G corre in suo aiuto, consentendole di dar vita ai propri disegni. Ben presto, però, si ritroverà nuovamente a dover lottare. Il principe la nota e vorrebbe averla sempre al suo fianco, ma una scelta del genere tarperebbe le ali al suo sogno. Tra il restare in un seminterrato, vessata dalla sua famiglia e ritrovarsi prigioniera del protocollo reale, Ella opta per una terza via, la sua, fatta di libertà, amore e grandi ambizioni.