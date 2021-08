Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 4 agosto

Il bollettino del ministero della Salute registra 4.845 contagi su 209.719 tamponi processati. I decessi in un giorno sono 27. In aumento ricoveri ordinari (+126, ora 2.196) e terapie intensive (+ 9, ora 258). Il tasso di positività è al 2,3% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Conto alla rovescia per l'entrata in vigore del Green pass , tra tre giorni. Alla Camera scatta l'obbligo della certificazione verde per l'accesso ad alcune strutture e per la partecipazione a eventi interni. Il Senato decide tra mercoledì e giovedì. In settimana anche il dossier scuola dovrebbe finire all'attenzione del Governo. Saranno anche i Pm dell'antiterrorismo a indagare sull'attacco hacker alla Regione Lazio. "Entro 72 ore" si potrà tornare a prenotare i vaccini come prima" assicura l'assessore alla Sanita della Regione Alessio D'Amato. Attesa l'audizione della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Copasir. Italia e Usa ufficialmente in lista arancione di Israele. La città di New York si appresta, prima negli Usa, a chiedere il certificato di vaccinazione per l'ingresso nelle palestre e nei ristoranti, sia per i clienti che per i dipendenti. Anche in Germania potrebbe scattare da settembre.